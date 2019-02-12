Ще семи військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

Про це повідомила у понеділок прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

"За процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України та оперативного супроводження 7 управління ГУ ВКР ДКР СБ України, слідчими УСБУ в Одеській області, 16 лютого 2019 року, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України, семи військовослужбовцям Російської Федерації, причетним до захоплення трьох українських кораблів в Керченській протоці у листопаді 2018 року", - повідомила Сарган у Facebook.

Зокрема, з її слів, йдеться про генерал-полковника Дворнікова О.В. – командувача військами Південного військового округу РФ, віце-адмірала Моісеєва О.О. – командувача Чорноморського флоту РФ, а також п'ять військовослужбовців-прикордонників Прикордонного управління ФСБ РФ по окупованому Криму.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Україна направила підозри російським генералам через напад на моряків.