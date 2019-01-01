У Херсоні планують створити перший український плавучий космодром
|16:41 25.02.2019
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|Украина
Державне підприємство «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» (Дніпро) ініціює створення в Україні плавучої платформи для запуску ракет.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив генеральний директор Державного підприємства «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» Сергій Войт.
«Україна не має власного космодрому, хоча сам лише «Південмаш» спеціалізується на ракетобудуванні і здійснює зовнішньоекономічну діяльність з 23-ма країнами, в тому числі Європи. Нам давно потрібно мати власний майданчик для запуску ракет, і створити його можливо на Херсонщині», - сказав Войт.
Він повідомив, що нещодавно спілкувався з колективом Херсонського державного заводу «Палада», на якому виготовляють плавучі споруди (доки). Там готові до співпраці та партнерства.
«Наші інженери шукали варіанти, розглядали багато питань. Потрібно все враховувати, адже деякі країни проти того, щоб над ними запускали ракети. Спільно з Укроборонпромом ми вирішили зробити таку платформу на херсонському підприємстві «Палада», - пояснив гендиректор Південмашу.
Державне підприємство «Виробниче об’єднання «Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» (Дніпро) створено у 1944 році. Підприємство вважається одним із флагманів виробництва ракет-носіїв і супутників в Україні, і це дозволяє державі забезпечувати 8-10% пускових послуг, що надаються щорічно міжнародним компаніям.
У квітні 2017 року Південмаш підписав з компанією S7 Sea Launch Limited контракт на виробництво і поставку 12 ракет-носіїв серії «Зеніт» для дослідження і використання космосу в мирних цілях в рамках міжнародних програм «Морський старт» і «Наземний старт».
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