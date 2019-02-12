Українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха можуть етапувати в колонію у Тверській області Російської Федерації.

Про це в ексклюзивному коментарі "Прямому" розповів адвокат Микола Полозов, передає Укрінформ.

"Зараз він знаходиться в республіці Адигея, в місті Армавір, і найближчим часом, є інформація, його планують етапувати в одну з колоній Тверської області. При цьому, колонія "червона", де адміністрація використовує так званий актив серед ув'язнених, щоб ті залякували решту ув'язнених ", - розповів Полозов.

За словами адвоката, російська влада не змогла пробачити Балуху український прапор, піднятий над його будинком під час окупації півострова, і тепер мститься за принципову позицію політв'язня. Також захисник зазначив, що вивезення Балуха з півострова до Росії є абсолютно незаконним.

Раніше повідомлялося, що 21 лютого ввечері Балуха вивезли з СІЗО міста Краснодара. Куди саме везуть Балуха ні родичам, ні адвокатам не повідомили. Причини його переведення з керченської колонії на територію РФ також досі невідомі.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який знаходився на подвір'ї його будинку.