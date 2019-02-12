В Киеве состоится международный форум по оккупированному Крыму
|16:01 25.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер примут участие в международном форуме по оккупированному Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью первого замминистра информационной политики Эмине Джапаровой "Укринформу".
По ее словам, пятый Международный форум "Оккупированный Крым. 5 лет сопротивления" пройдет 26-27 февраля в Мыстецьком арсенале в Киеве. Открытие пройдет при участии Порошенко и Волкера, которые станут ключевыми спикерами.
Отметим, Волкер на своей странице в Twitter заяви, что уже прибыл в Украину. Он также прокомментировал новость о том, что эсминец США зашел в порт Одессы. В частности, он заявил, что рассчитывает на укрепление партнерства с Украиной в военно-морской сфере.
Напомним, в феврале Волкер назвал восстановление суверенитета Украины целью цивилизованного мира. Он также отметил необходимость миротворческой операции на Донбассе. В то же время дипломат подчеркнул, что Россия "не позволит Украине вернуть временно оккупированные территории".
Позже Волкер также заявил, что РФ отказывается урегулировать ситуацию на Донбассе во время выборов в Украине.
Ещё на эту тему:
В оккупированном Севастополе решили увеличить расходы бюджета в 2019 году до 50 млрд рублей
Україна застосовує правосуддя перехідного періоду - прокурор АР Крим
Німеччина стурбована ситуацією в Керченській протоці
Україна готує в ПА ОБСЄ резолюцію про мілітаризацію Росією Криму
Вільнюс запропонує запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона "продовжуватиме агресивну політику"
V Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору" пройде в Києві, Брюсселі та Вашингтоні
Мін’юст України спростував заяву РФ щодо забезпечувальних заходів у справі захоплених моряків
Как к себе домой: Российская делегация пригласила комитет ПА ОБСЕ в оккупированный Крым, "ДНР" и "ЛНР"
Молдова не визнає анексію Криму
Росія заявила, що ЄСПЛ відмовив Україні в забезпечувальних заходах щодо подій в Керченській протоці