Президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер примут участие в международном форуме по оккупированному Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью первого замминистра информационной политики Эмине Джапаровой "Укринформу".

По ее словам, пятый Международный форум "Оккупированный Крым. 5 лет сопротивления" пройдет 26-27 февраля в Мыстецьком арсенале в Киеве. Открытие пройдет при участии Порошенко и Волкера, которые станут ключевыми спикерами.

Отметим, Волкер на своей странице в Twitter заяви, что уже прибыл в Украину. Он также прокомментировал новость о том, что эсминец США зашел в порт Одессы. В частности, он заявил, что рассчитывает на укрепление партнерства с Украиной в военно-морской сфере.

Напомним, в феврале Волкер назвал восстановление суверенитета Украины целью цивилизованного мира. Он также отметил необходимость миротворческой операции на Донбассе. В то же время дипломат подчеркнул, что Россия "не позволит Украине вернуть временно оккупированные территории".

Позже Волкер также заявил, что РФ отказывается урегулировать ситуацию на Донбассе во время выборов в Украине.