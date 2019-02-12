В оккупированном Севастополе решили увеличить расходы бюджета в 2019 году до 50 млрд рублей

15:41 25.02.2019 0 комментариев Крым

Оккупационное "правительство" Севастополя разработало законопроект об изменениях в бюджет на 2019-2021 годы, который предусматривает увеличение расходной части в текущем году на 2,3 млрд рублей. 

Документ "городскому правительству" представил и.о. директора "департамента финансов оккупированного Севастополя" Михаил Ноздряков, пишут Примечания.

"Доходная часть изменяется незначительно: в 2019 году увеличение на 97 млн рублей в связи с увеличением "безвозмездных поступлений". Увеличение расходов связано с "безвозмездными поступлениями", а также перераспределением на расходы остатка средств бюджета, которые сложились на начало 2019 года в объеме 2,2 млрд рублей", — отметил Ноздряков.

Таким образом, доходы бюджета окккупированного Севастополя в 2019 году увеличиваются до 46,2 млн рублей, расходы — до 50 млрд рублей. 

Дополнительные средства расходной части бюджета оккупанты обещают направить на оплаты по госконтрактам, заключенным в предыдущие годы (1,5 млрд рублей), на объекты образования – школы и детские сады (207 млрд рублей), строительство и ремонт объектов городского хозяйства (201,7 млн рублей), дополнительные работы в парке Победы (125 млн рублей), строительство и реконструкцию автомобильных дорог (50 млн рублей), увеличение численности и оснащения МФЦ (25,4 млн рублей).

Законопроект в ближайшее время будет направлен в т.н. "законодательное собрание Севастополя". 



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