За 2018 год "прокуратура" оккупированного Крыма выявила более 400 нарушений в сфере недропользования.

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного ведомства, передает РИА Новости.

"В частности, выявлялись факты пользования недрами без специальных разрешений (лицензий), несоблюдения условий пользования недрами, в том числе при разработке месторождений. По документам прокурорского реагирования приняты меры по досрочному прекращению прав пользования недрами в отношении 55 недропользователей", — сообщают в оккупационной прокуратуре.

Кроме того, как отмечается в сообщении, возбуждены уголовные дела по фактам масштабного незаконного изъятия полезных ископаемых в Ленинском районе. В частности, прокуратура инициировала расследования незаконной добычи 120 тысяч кубометров суглинков и 50 тысяч кубометров известняков.

Общий ущерб составил около 70 миллионов рублей.