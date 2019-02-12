Прокуратура оккупированного Крыма "подсчитала" нанесенный недропользователями ущерб

15:21 25.02.2019 0 комментариев Крым

За 2018 год "прокуратура" оккупированного Крыма выявила более 400 нарушений в сфере недропользования. 

Об этом сообщает пресс-служба оккупационного ведомства, передает РИА Новости

"В частности, выявлялись факты пользования недрами без специальных разрешений (лицензий), несоблюдения условий пользования недрами, в том числе при разработке месторождений. По документам прокурорского реагирования приняты меры по досрочному прекращению прав пользования недрами в отношении 55 недропользователей", — сообщают в оккупационной прокуратуре. 

Кроме того, как отмечается в сообщении, возбуждены уголовные дела по фактам масштабного незаконного изъятия полезных ископаемых в Ленинском районе. В частности, прокуратура инициировала расследования незаконной добычи 120 тысяч кубометров суглинков и 50 тысяч кубометров известняков. 

Общий ущерб составил около 70 миллионов рублей.



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