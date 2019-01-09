У Посольстві США в Україні вважають, що візит американського ракетного есмінця USS Donald Cook в Одесу символізує силу партнерства між Україною та США.

Про це повідомляє посольство у Twitter, пише День.

Як зазначається у посольстві вітають візит військогового американського корабля в український порт.

"Ми щиро вітаємо Корабель ВМС США "Дональд Кук" в Одесі. Цей візит корабля символізує силу партнерства між Україною та США", - цитує посольство слова посла США в Україні Марі Йованович.

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook, (DDG75), вошел сегодня, 25 февраля в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала, Морвокзала.