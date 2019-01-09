У посольстві США прокоментували візит есмінця Donald Cook в Одесу
|15:01 25.02.2019
|0 комментариев
|Украина
У Посольстві США в Україні вважають, що візит американського ракетного есмінця USS Donald Cook в Одесу символізує силу партнерства між Україною та США.
Про це повідомляє посольство у Twitter, пише День.
Як зазначається у посольстві вітають візит військогового американського корабля в український порт.
"Ми щиро вітаємо Корабель ВМС США "Дональд Кук" в Одесі. Цей візит корабля символізує силу партнерства між Україною та США", - цитує посольство слова посла США в Україні Марі Йованович.
Американский ракетный эсминец USS Donald Cook, (DDG75), вошел сегодня, 25 февраля в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала, Морвокзала.
Ещё на эту тему:
21:01 14.02.2019
Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні на $75 млн
Конгрес США пропонує збільшити допомогу Україні на $75 млн
16:41 11.02.2019
В Одесі розпочалася головна конференція українсько-американського навчання «Сі Бриз-2019»
В Одесі розпочалася головна конференція українсько-американського навчання «Сі Бриз-2019»
17:21 31.01.2019
Телефонна розмова Франції, Німеччини, України та Росії в рамках "нормандського формату" була абсолютно безрезультатна - Волкер
Телефонна розмова Франції, Німеччини, України та Росії в рамках "нормандського формату" була абсолютно безрезультатна - Волкер
12:01 31.01.2019
Волкер назвав умови, за якої Захід постійно підтримуватиме Україну
Волкер назвав умови, за якої Захід постійно підтримуватиме Україну
08:21 31.01.2019
США глибоко стурбовані станом політв'язня Гриба
США глибоко стурбовані станом політв'язня Гриба
10:01 29.01.2019
У США вважають, що газопровід "Північний потік-2" ускладнить врегулювання українського питання.
У США вважають, що газопровід "Північний потік-2" ускладнить врегулювання українського питання.
08:01 29.01.2019
У Нью-Йорку відбулася зустріч постпреда України при ООН і представника Держдепу США
У Нью-Йорку відбулася зустріч постпреда України при ООН і представника Держдепу США
08:01 25.01.2019
У Сенаті США з’явився проект резолюції закликом організувати операцію для забезпечення свободи навігації в Чорному морі
У Сенаті США з’явився проект резолюції закликом організувати операцію для забезпечення свободи навігації в Чорному морі
09:01 09.01.2019
Заступник держсекретаря обговорить в ЄС агресію Росії проти України
Заступник держсекретаря обговорить в ЄС агресію Росії проти України
08:22 09.01.2019
Ексімбанк США відновлює співпрацю з Україною
Ексімбанк США відновлює співпрацю з Україною