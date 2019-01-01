Вибори в Молдові: жодна партія не отримує вирішальної більшості
|14:41 25.02.2019
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|Молдова
На парламентських виборах у Молдові, що відбулися 24 лютого, жодна з політичних сил не отримує вирішальної більшості голосів.
Вибори вперше проводилися за змішаною системою – половина депутатів обиралася за партійними списками, половина – по одномандатних округах, передає Радіо Свобода.
За даними Центральної виборчої комісії, при підрахунку майже всіх голосів, за партійними списками лідирує пропрезидентська Партія соціалістів, яку називають проросійською політичною силою.
Соціалісти, як очікують, матимуть 34 місця в 101-місному парламенті. Ще 31 місце може відійти представникам владної Демократичної партії Молдови олігарха Володимира Плахотнюка, 26 – опозиційному, проєвропейському блоку ACUM, сім місць – консервативній партії ШОР. Ще три місця отримають незалежні кандидати.
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