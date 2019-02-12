Українського політв'язня Володимира Балуха, якого в анексованому Криму засудили за сфабрикованою справою, можуть етапувати з колонії Краснодарського краю Росії до Тверської області.



Про це заявив адвокат Микола Полозов в ефірі телеканалу "Прямий", передає ZN,UA.

При цьому незаконним є вже той факт, що Балуха вивезли з анексованого Кримського півострова, заявив адвокат.

"Наразі він знаходиться в республіці Адигея, у місті Армавір і найближчим часом, є інформація, його планують етапувати в одну з колоній Тверської області. При цьому, колонія "красная", де адміністрація використовує так званий "актив" серед ув'язнених, щоб ті залякували решту ув'язнених", - повідомив Полозов.

Він вважає, що влада Росії не змогла пробачити Балуху український прапор, який він підняв над своїм будинком під час окупації Кримського півострова, і тепер мстить українцю за принципову позицію. За словами Полозова, вивезення Володимира Балуха з анексованого Криму є незаконним.

18 лютого Балуха із СІЗО окупованого Сімферополя вивезли до російського Краснодару. Через кілька днів українця вивезли і з краснодарського слідчого ізолятора, але куди саме не повідомили. Наразі відомо, що український політв'язень перебуває у СІЗО міста Армавіра.