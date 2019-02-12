Адвокат: Балуха із Краснодарського краю можуть вивезти до Тверської області
|14:21 25.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Українського політв'язня Володимира Балуха, якого в анексованому Криму засудили за сфабрикованою справою, можуть етапувати з колонії Краснодарського краю Росії до Тверської області.
Про це заявив адвокат Микола Полозов в ефірі телеканалу "Прямий", передає ZN,UA.
При цьому незаконним є вже той факт, що Балуха вивезли з анексованого Кримського півострова, заявив адвокат.
"Наразі він знаходиться в республіці Адигея, у місті Армавір і найближчим часом, є інформація, його планують етапувати в одну з колоній Тверської області. При цьому, колонія "красная", де адміністрація використовує так званий "актив" серед ув'язнених, щоб ті залякували решту ув'язнених", - повідомив Полозов.
Він вважає, що влада Росії не змогла пробачити Балуху український прапор, який він підняв над своїм будинком під час окупації Кримського півострова, і тепер мстить українцю за принципову позицію. За словами Полозова, вивезення Володимира Балуха з анексованого Криму є незаконним.
18 лютого Балуха із СІЗО окупованого Сімферополя вивезли до російського Краснодару. Через кілька днів українця вивезли і з краснодарського слідчого ізолятора, але куди саме не повідомили. Наразі відомо, що український політв'язень перебуває у СІЗО міста Армавіра.
Ещё на эту тему:
Українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха можуть етапувати в колонію у Тверській області РФ
Политзаключенный украинец Владимир Балух в данное время находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края
Політв'язня Балуха вивезли з Краснодара в невідомому напрямку
"В Росії головна тема - українськи вибори", - Ірина Геращенко отримала листи від українських політв’язнів
Тюремники не передають Сенцову передплачені газети
Адвокат досі не знає причини етапування Балуха в РФ
Український політв'язень Володимир Балух відправлений до місця відбування покарання на території Росії
Політв'язня Володимира Балуха етапували в Краснодар
Суд у РФ відмовив матері Гриба у побаченні з сином