На Черноморском флоте оккупантов проводят проверку "физиологической натренированности водолазов"

14:01 25.02.2019 0 комментариев Крым

Водолазные специалисты отряда спасательных судов Черноморского флота страны-агрессора проводят плановые учебные водолазные спуски на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя. 

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.

В пресс-службе сообщили, что спуски осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5, на глубины от 45 до 60 метров. Под водой, где закреплен макет эпроновской выгородки субмарины, в целях оценки "физиологической натренированности водолазов" они отрабатывают типовые действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.

К обеспечению водолазных работ также привлечено специализированное судно ВМ-9, оснащенное современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом «Осмотр» и штатным спасательным оборудованием.

Тренировки продлятся до конца недели. В них примут участие более 50 водолазов.



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