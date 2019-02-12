На Черноморском флоте оккупантов проводят проверку "физиологической натренированности водолазов"
|14:01 25.02.2019
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|Крым
Водолазные специалисты отряда спасательных судов Черноморского флота страны-агрессора проводят плановые учебные водолазные спуски на глубоководном водолазном полигоне в районе Севастополя.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, передает Крыминформ.
В пресс-службе сообщили, что спуски осуществляются парами в водолазном снаряжении СВУ-5, на глубины от 45 до 60 метров. Под водой, где закреплен макет эпроновской выгородки субмарины, в целях оценки "физиологической натренированности водолазов" они отрабатывают типовые действия по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте.
К обеспечению водолазных работ также привлечено специализированное судно ВМ-9, оснащенное современными средствами контроля за действиями людей под водой, в том числе подводным телевизионным комплексом «Осмотр» и штатным спасательным оборудованием.
Тренировки продлятся до конца недели. В них примут участие более 50 водолазов.
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