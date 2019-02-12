Оккупанты заявляют, что 60% мяса в Крыму и Севастополе не соответствуют санитарным нормам
|13:41 25.02.2019
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|Крым
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по оккупированным Крыму и Севастополю подвело неутешительные итоги работы за 2018 год.
Из 635 проверенных предприятий, реализующих мясную продукцию, нарушения санитарного законодательства найдены на 381 объекте, что составляет 60%, сообщило издание Вести Севастополь со сслкой на пресс-службу оккупационного ведомства.
К основным нарушениям можно отнести несоблюдение условий и сроков хранения мяса, отсутствие документов, которые подтверждают качество товара.
Сообщается, что за выявленные нарушения на юридические и должностные лица составлены 471 протокол об административных правонарушениях, на общую сумму 6 792 500 руб.
Снято с реализации 709 партий мясной продукции, объемом 4012,66 кгилограммов.
Напомним, Пограничное управление ФСБ по оккупированному Крыму регулярно изымает мясную и другую продукцию, которую крымчане везут с Украины.
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