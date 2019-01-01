Депутат от правящей турецкой Партии справедливости и развития Мустафа Шентоп избран на пост спикера законодательного собрания страны по итогам третьего тура голосования в парламенте Турции.

Об этом передает Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники, сообщает REGNUM.

По данным агентства, кандидатуру Шентопа поддержали 336 участвовавших в голосовании депутатов, в то время как за депутата от оппозиционной Республиканской народной партии Энгин Алтай проголосовали 124 парламентария.

Напомним, 18 февраля 2019 г. спикер парламента Турции Бинали Йылдырым во время выступления перед депутатами парламента страны заявил, что он подаёт в отставку в связи с намерением баллотироваться на пост мэра Стамбула.