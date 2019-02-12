Корабль Черноморского флота оккупантов провел стрельбы в море
|13:01 25.02.2019
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|Крым
Патрульный корабль Черноморского флота страны-оккупанта "Василий Быков" провел артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.
В ходе практических занятий, экипаж корабля "успешно поразил все надводные и воздушные цели, а также провел корабельные учения по радиоэлектронной борьбе, установив пассивные радиолокационные помехи ближнего рубежа", – говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что одним из эпизодов занятия стала подготовка экипажем корабля вертолетной площадки к посадке вертолета, в ходе которой пожарные расчеты отработали порядок действия в случае возникновения нештатных ситуаций.
Перед выходом в море экипаж сдал курсовую задачу К-1, которая заключалась в подготовке корабля к плаванию и отработку вопросов боевой и повседневной деятельности в условиях базы.
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" является первым кораблем данной серии, который вошел в состав Черноморского флота оккупантов с пунктом постоянного базирования в городе-герое Новороссийск в декабре 2018 года.
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