Україна оголосила підозру ще семи російським військовим за захоплення кораблів
|12:41 25.02.2019
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|Крым
Українські правоохоронні органи повідомили про підозру ще семи російським військовим за захоплення кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".
Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури, пише LB.ua.
Серед них - генерал-полковник Олександр Дворніков (командувач військами Південного військового округу РФ) і віце-адмірал Олександр Моісеєв (командувач Чорноморським флотом РФ). Решта - прикордонники окупованого Криму.
Їм закидають ч.2 ст.28 і ч.2 ст.437 Кримінального кодексу - ведення агресивної війни.
Нагадаємо, що 25 листопада 2018 року російські військові захопили два українські катери і буксир Військово-морських сил біля Керченської протоки.
Відразу після інциденту в листопаді 2018 року Україна повідомила про підозру восьми російським військовим.
За даними українського слідства, військовослужбовці Російської Федерації, яким повідомили про підозру, причетні до ведення агресивної війни. Вони організовували, координували або брали участь у нападі на катери ВМС України, в результаті чого українські військові отримали поранення і були захоплені разом з військовою технікою.
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