Європейський суд із прав людини зареєстрував скаргу на вирок контрольованого Росією Судакського міського суду в анексованому Криму щодо жителя Феодосії Сулеймана Кадирова.

Про реєстрацію скарги Радіо Свобода розповів адвокат Кадирова Олександр Попков.

У березні минулого року суд засудив Кадирова до двох років в'язниці умовно за звинуваченням у публічних закликах до сепаратизму.

"Ми направили скаргу до ЄСПЛ ще у вересні минулого року, але вона досить об'ємна, багато додатків, тому зареєстрували тільки зараз, – розповів Попков, який працює у міжнародному об'єднанні "Агора". – Ця скарга важлива не тільки тим, що в ній ідеться про переслідування за репост і за думку про приналежність Криму Україні. Ми ще сподіваємося, що Європейський суд оцінить, що Кадирова, всупереч російським законам, засудили за заклики без цих самих закликів. І ще цікаве питання про те, що засудили його за репост відео про вигаданий Добровольчий батальйон, тобто за чиїсь нібито екстремістські фантазії. Російські суди ці колізії ніяк не збентежили".

За версією звинувачення, Кадиров у березні 2016 роки зробив репост відеоролика якогось Дем'яна Демьянченка, який представлявся кримським татарином із Сімферополя і заявляв про створення батальйону "Крим" для звільнення непідконтрольних частин Донецької та Луганської областей України. Через кілька місяців під репостом з'явився коментар від Кадирова, в тому числі зі словами "Підтримую, Крим був, є і буде Україною". Проти нього порушили справу за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії. Звинувачення базується на експертизі, проведеній експертами ФСБ, які доводять, що в коментарі Кадирова є заклик до порушення територіальної цілісності Росії.

У квітні 2017 року російська служба з фінансового моніторингу внесла Кадирова до переліку екстремістів і терористів.

Сам Кадиров стверджує, що кримінальна справа – це провокація спецслужб у відповідь на його активну громадянську позицію і правозахисну діяльність.