Американский ракетный эсминец USS Donald Cook, (DDG75), вошел сегодня, 25 февраля в Одесский морской торговый порт и пришвартовался у 16-го причала, Морвокзала.

По предварительной информации, он пробудет у нас три дня - до 27 февраля включительно, пишет Думская.

«Кук» вошел в черноморский регион на прошлой неделе, вечером 19 февраля, и все это время был в открытом море. Командование 6-го флота США сообщает, что эсминец прибыл, чтобы «провести операции по обеспечению безопасности на море и повысить стабильность в этом регионе». Он уже поучаствовал в маневрах с фрегатом TCGFatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики. Подобные учения будут проведены и с кораблями наших Военно-морских сил.



DDG75 впервые появился в Черном море в июле 2007 года, тогда же в первый раз зашел в Одессу. В последний раз заходил в наш порт в сентябре 2015 года для участия в совместных украинско-американских учениях «Си Бриз-2015». В апреле 2014 года, в разгар российского захвата Крыма, находился в румынской Констанце.

Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. В конце января «Дональд Кук» пять дней гостил в грузинском порту Батуми.

USS Donald Cook (DDG75) относится к раннему типу эсминцев класса «Арли Берк». Введен в строй в августе 1998 года. Длина 154 метра, ширина 20, осадка девять метров. Полное водоизмещение около 9000 тонн. Скорость 32 узла. Имеет на борту 90 пусковых установок для ракет «Томагавк», «Асрок» и «Стандарт-2», а также противокорабельные ракеты «Гарпун». Несет разнообразное артиллерийское, зенитное и торпедное вооружение.

Ранее сообщалось, что ркетный эсминец США USS Donald Cook 25 февраля прибудет в порт Одессы