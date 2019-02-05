Російський диктатор має припинити окупацію Криму й Донбасу - канадський депутат

11:41 25.02.2019 0 комментариев Крым

Канадська опозиція обіцяє не допустити нормалізації відносин із Росією до припинення окупації Криму й Донбасу.

Про це під час участі у протесті поблизу Генконсульства Росії в Торонто заявив депутат парламенту Канади від опозиційної Консервативної партії Пітер Кент, повідомляє Укрінформ.

“Я прийшов, аби сказати, що канадські консерватори ніколи не підтримуватимуть нормалізацію відносин із Росією та диктатором Путіним, поки він не залишить Крим і Донбас. Слава Україні”, - наголосив Кент.

Водночас він визнав, що до Канади й США доходить “шепіт” тих, хто бажає налагодити відносини із РФ. “Ми зібралися, аби цього сумного та трагічного пам’ятного тижня заявити, що канадці солідарні із народом Криму у запереченні жорстокої незаконної російської окупації Криму”, - зауважив Кент.

Як повідомлялося, у суботу біля будівлі Генконсульства Росії в Торонто пройшов мітинг на підтримку українських політичних бранців Кремля. Головним організатором акції виступила Асоціація кримських татар Канади.



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