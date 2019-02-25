Помпео назвав погрози Путіна націлити на США ракети "порожніми словами"
|11:21 25.02.2019
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|Россия
Держсекретар США Майк Помпео заявив, що попередження і чергові погрози від президента РФ Путіна щодо наслідків для Сполучених Штатів після розірвання ракетного договору є порожніми словами.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Українська правда.
"Так, Путін тоді вкотре оголосив про нібито готовність РФ у відповідь на розгортання американських ракетних систем в Європі скерувати російське озброєння на США.
Це, безперечно, є гучними словами з Москви. Ці слова націлені на те, щоб прикрити ключовий виклик. Адже він говорив про рішення США вийти з договору, що поширюється на ракетні системи середньої і меншої дальності", - підкреслив Помпео.
Він нагадав, що ракетні домовленості порушувала саме РФ.
"Росія порушувала цей договір, тому для американців немає ніякого сенсу і далі пов'язувати себе обмеженнями, передбаченими цим договором", – заявив держсекретар.
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