Держсекретар США Майк Помпео заявив, що попередження і чергові погрози від президента РФ Путіна щодо наслідків для Сполучених Штатів після розірвання ракетного договору є порожніми словами.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, передає Українська правда.

"Так, Путін тоді вкотре оголосив про нібито готовність РФ у відповідь на розгортання американських ракетних систем в Європі скерувати російське озброєння на США.

Це, безперечно, є гучними словами з Москви. Ці слова націлені на те, щоб прикрити ключовий виклик. Адже він говорив про рішення США вийти з договору, що поширюється на ракетні системи середньої і меншої дальності", - підкреслив Помпео.

Він нагадав, що ракетні домовленості порушувала саме РФ.

"Росія порушувала цей договір, тому для американців немає ніякого сенсу і далі пов'язувати себе обмеженнями, передбаченими цим договором", – заявив держсекретар.