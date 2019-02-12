Необхідно законодавчо закріпити поняття "деокупація" і "колабораціонізм", а також підготувати кадрові резерви до моменту деокупації.

Про це в інтерв'ю для DT.UA заявив прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, пише ZN,UA.

Правосуддя перехідного періоду — це судові й несудові процеси, спроба адаптації суспільства після грубих масових порушень прав людини. Якщо ми говоримо про правосуддя перехідного періоду, пов'язаного з Кримом, то відтворені правоохоронні органи автономії — це вже один із елементів правосуддя перехідного періоду.

За його словами, правоохоронні органи автономії можна так назвати, тому що вони займаються фіксацією злочинів на окупованій території Криму, документують факти порушення норм міжнародного гуманітарного права та грубого порушення прав людини, проводять розслідування цих категорій злочинів. Це дії, спрямовані на відшкодування заподіяних цими злочинами збитків.

"Коли я говорю, що це не тільки судові процеси, то маю на увазі такі способи й механізми правосуддя перехідного періоду як комісії правди, комітети з люстрації, інститути примирення, реформи у сфері прав людини й у правоохоронних структурах, модифікації політичної структури та інше", — зазначив прокурор.

На його думку, необхідно законодавчо закріпити самі поняття "деокупація" і "колабораціонізм", а також підготувати кадрові резерви до моменту деокупації.

"Звідки брати таку, я б сказав, армію державних службовців на випадок проведення люстрації на території після її деокупації? — запитує Мамедов. — Це репарація. Відшкодування збитків. Чи визнавати угоди, укладені за весь час окупації? Бо життєдіяльність там триває".

Сюди відноситься і правосуддя, яке там вершилося, і воно, за всіма міжнародними договорами, має вершитися на окупованій території, але відповідно до законодавства України.

"Ось ці всі моменти нам потрібно законодавчо закріпити. Знаєте, недавно представники неурядових організацій озвучили формулювання, яке мені дуже сподобалася: "Це добре, що "Крим — це Україна", але час говорити, що кримчани — це українці", — наголошує прокурор АР Крим. — І я не можу не погодитися з цими словами. Хочу сказати, що ми мусимо зробити все можливе, аби українці в Криму почувалися комфортно як громадяни України. І вони б розуміли свої права та обов'язки".