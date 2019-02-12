Прокуратура АР Крым расследует экологические преступления на оккупированной территории, требующие проведения экспертиз. Это не только кейс, связанный с «Крымским титаном», но и с заводом «Бром», и Крымским содовым заводом.

Об этом в интервью для “Зеркала недели” сказал прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов. По его словам, расследуются и экологические преступления, связанные со строительством Керченского моста, который в данный момент наносит вред не только Азовскому, но и Черному морю, передает Информационное Сопротивление.

«Сейчас идет эколого-инженерная экспертиза по этому поводу, и в ближайшее время ждем ее результаты. Мы работаем над анализом законодательства и предлагаем Генеральной прокуратуре наши идеи по тем или иным проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Основная задача на этот год — сделать полуостров неподъемным для страны-агрессора», — подчеркнул прокурор.