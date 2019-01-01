В центре Еревана вспыхнул пожар.

Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе МЧС республики, 25 февраля в 09:03 в службу «911» поступил звонок о том, что в первом корпусе Правительства Армении вспыхнул пожар.

На место пожара, которому присвоена вторая степень сложности, выехали шесть боевых расчетов пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении, и группа реагирования на ЧС Национального центра кризисного управления.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.