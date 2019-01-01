Турция ответила России на ее обеспокоенность о "массовых задержках при проходе через проливы Босфор и Дарданеллы танкеров, груженых в основном российской и казахстанской нефтью".

"Турецкие власти признают наличие проблемы, которая, как подчеркивается, касается судов любой государственной принадлежности, включая турецкие, и не связана напрямую с вступившими в силу 11 сентября с.г. поправками в ведомственную Инструкцию Центра управление движения в проливной зоне о порядке применения «Регламента судоходства с турецких проливах», а, скорее, носит сезонный характер (в частности, обусловлена короткими световыми днями и увеличением общего потока через Проливы крупногабаритных плавсредств в зимний период)" - цитирует официальный ответ российским загранучреждениям в Турции, на своей странице в Facebook главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

По заверению турецких ведомств, ведется активная работа по поиску возможных решений, на данный момент срок ожидания судов в проливе Дарданеллы начинает постепенно сокращаться, и к середине марта - началу апреля движение должно полностью нормализоваться.