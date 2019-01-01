Кілька тисяч людей брали участь в неділю в антиурядовій маніфестації на площі Вікторії в Бухаресті, де знаходиться будівля кабінету міністрів Румунії.

Про це повідомило агентство Agerpres та “Радіо Свобода”, інформує УНН.

Маніфестанти протестують проти прийняття кабінетом 19 лютого постанови про зміну трьох законів, що регулюють сферу правосуддя: про статус суддів і прокурорів, про судову організацію і про Вищу раду магістратури. Учасники протестів стверджують, що зміни внесені для того, щоб дозволити корумпованим політикам з правлячої коаліції уникнути судової відповідальності, підірвати боротьбу з корупцією і послабити правову державу.

Протестуючі з гучномовцями, прапорами і плакатами скандують гасла, спрямовані проти цієї постанови, уряду і лідера правлячої Соціал-демократичної партії Лівіу Драгні.

Поліція повідомила про обмеження руху автотранспорту в районі акції протесту, жандарми виставили навколо будівлі уряду металеві загородження. Раніше жандармерія розповсюдила повідомлення про те, що маніфестація організована в порушення закону про громадські зібрання. “Жандармерія столиці забезпечить порядок і спокій, вживе всіх заходів, які вважає необхідними для запобігання інцидентів”, — вказувалося в повідомленні.

Акція протесту була організована за допомогою соціальних мереж, її підтримали опозиційні “Союз за порятунок Румунії” і Партія свободи, єдності і солідарності.

Аналогічні маніфестації проводяться і в ряді інших міст Румунії.