ЄІБ готовий приєднатися до проектів, спрямованих на допомогу українському Приазов'ю

09:21 25.02.2019 0 комментариев Украина

Європейський інвестиційний банк готовий приєднатися до проектів, спрямованих на допомогу українському Приазов'ю.

Про це повідомив глава представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон під час зустрічі з віце-прем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванною Климпуш- Цинцадзе, повідомив "Урядовий портал", передає Інтерфакс-Україна.

Ж.-Е. де Загон поінформував про своє сприйняття ситуації в районі Приазов'я і можливості реалізації там низки інвестиційних проектів.

"Будучи членом Місії ЄС з Приазов'я, вдалося на власні очі побачити потреби регіону. Зокрема, дороги, що з'єднують Маріуполь, Запоріжжя, Бердянськ і Миколаїв, які потребують капітального ремонту. Тому є над чим працювати", - підкреслив Глава представництва Європейського інвестиційного банку.

Віце-прем'єр-міністр зазначила, що оцінка експертної місії ЄС на Приазов'ї, яка нещодавно завершила свою роботу в регіоні, дасть підстави для активного залучення ЄІБ до допомоги цьому регіону.

"Російська агресія в акваторії Чорного моря має вкрай негативні наслідки для економіки краю. Переконана, що реалізація інфраструктурних проектів може значно посилити стійкість регіону", - зазначила І.Климпуш-Цинцадзе.

Вона підкреслила, що нинішня мета - посилити безпеку громад і соціальну згуртованість, підтримати економічне відновлення постраждалих від конфлікту громад Донбасу. Отже, підтримка Європейського Союзу та ЄІБ в цьому контексті була б доречною.

Крім перспектив розробки і початку проектів, спрямованих на допомогу Приазов'ю, сторони також обговорили проекти, які поки імплементуються в Україні, а також можливості впровадження ініціативи з гуманітарного патронату з боку ЄС окремих районів Донецької та Луганської областей.



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