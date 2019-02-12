Политзаключенный украинец Владимир Балух в данное время находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края
|09:01 25.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Как стало известно Крымской правозащитной группе, политзаключенный украинец Владимир Балух в данное время находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края.
У крымчанина до сих пор нет тёплых вещей, так как накануне этапа у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в данное время один.
Ранее мы сообщали, что 21 февраля 2019 года, поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО г. Краснодара.
Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны.
КПГ напоминает, что подобные действия властей РФ по отношению к Владимиру Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.
Ещё на эту тему:
Українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха можуть етапувати в колонію у Тверській області РФ
Політв'язня Балуха вивезли з Краснодара в невідомому напрямку
"В Росії головна тема - українськи вибори", - Ірина Геращенко отримала листи від українських політв’язнів
Тюремники не передають Сенцову передплачені газети
Адвокат досі не знає причини етапування Балуха в РФ
Український політв'язень Володимир Балух відправлений до місця відбування покарання на території Росії
Політв'язня Володимира Балуха етапували в Краснодар
Суд у РФ відмовив матері Гриба у побаченні з сином