Как стало известно Крымской правозащитной группе, политзаключенный украинец Владимир Балух в данное время находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края.

У крымчанина до сих пор нет тёплых вещей, так как накануне этапа у его супруги Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблока он в данное время один.

Ранее мы сообщали, что 21 февраля 2019 года, поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО г. Краснодара.

Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его перевода из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны.

КПГ напоминает, что подобные действия властей РФ по отношению к Владимиру Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.