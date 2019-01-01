Попередні підсумки парламентських виборів оприлюднили у Молдові

08:41 25.02.2019 0 комментариев Молдова

Молдовська Центральна виборча комісія (ЦВК) публікує на своєму сайті попередні результати парламентських виборів.

Голосування відбулося в республіці напередодні, інформує УНН.

Після обробки 27,88% протоколів на виборах лідирує Партія соціалістів (PSRM), раніше її очолював президент Молдови Ігор Додон. Згідно з попередніми підсумками, вона набирає 30,01% голосів. Слідом за нею йде правляча Демократична партія (28,97%). Третє місце, згідно з останніми даними до 0:50, на виборах займає виборчий блок ACUM (“Зараз”), який вперше брав участь в голосуванні. Він набирає 21,18%.

Також до п’ятірки лідерів входить партія “Шор”, бізнесмена Ілана Шора (так само бере участь в кампанії в перший раз). Вона набирає 10,41% голосів. За нею розташувалася республіканська Партія комуністів (4,15%).

Нагадуємо, явка на виборах, згідно з даними ЦВК, склала 49,16%. Поріг для неї на цих виборах був скасований.

Для проходження до парламенту партіям необхідно подолати бар’єр в 6%, а виборчому блоку — бар’єр в 8%. В одномандатних округах перемагає кандидат, що набрав просту більшість голосів.



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