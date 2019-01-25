Літак ВМС США провів розвідку поблизу окупованого Криму
|08:21 25.02.2019
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|Крым
Літак ВМС США провів розвідку в районі Керченської протоки і Севастополя, окупованих РФ.
Це випливає з моніторингових даних авіаційного сервісу PlaneRadar в Twitter (сервіс є російським та позначає АР Крим як “територію РФ” — ред.), передає УНН.
Патрульне протичовнове судно P-8A Poseidon з бортовим номером 168 848 злетіло з авіабази НАТО Сігонелла на острові Сицилія в 15:25 за Києвом. Boeing перетнув повітряний простір Болгарії та о 16:45 почав розвідувальний політ в районі Керченської протоки на відстані 125 км від керченського мосту.
Поблизу південного узбережжя півострова P-8A Poseidon був помічений о 19:35. Маршрут повітряного судна пролягав в районі окупованого Севастополя. У зазначеному районі літак курсував близько трьох годин і декілька разів облетів південні кордони півострова.
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