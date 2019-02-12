На "марші Нємцова" в Москві підняли українські прапори і плакати Сенцова / Фото
|08:01 25.02.2019
|0 комментариев
|Крым
У Москві пройшов марш пам'яті Бориса Нємцова.
Участь в ньому взяли і активісти, що вимагають обміну українських політв'язнів на росіян, передає УНН з посиланням на "Радіо Свободу".
"Марш пам'яті Бориса Нємцова проходить в Москві. Серед учасників - активісти, які вимагають обміну українських політв'язнів на росіян", - пише видання.
Так само на фотографіях з маршу видно людей з прапорами України та великим плакатом із зображенням політв'язня, режисера Олега Сенцова. Активісти несуть плакати із зображенням і інших українських в'язнів.
Станом на 13:30, за київським часом, в московському марші взяли участь понад 10 тисяч осіб.
Нагадаємо, 24 лютого по всій Росії проходять акції в пам'ять по відомому російському політику, опозиціонеру, державному та громадському діячу Борису Нємцову.
Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року на Великому Москворецькому мосту в Москві.
Ещё на эту тему:
Українського політв'язня, кримчанина Володимира Балуха можуть етапувати в колонію у Тверській області РФ
Политзаключенный украинец Владимир Балух в данное время находится в СИЗО г. Армавира Краснодарского края
Політв'язня Балуха вивезли з Краснодара в невідомому напрямку
"В Росії головна тема - українськи вибори", - Ірина Геращенко отримала листи від українських політв’язнів
Тюремники не передають Сенцову передплачені газети
Адвокат досі не знає причини етапування Балуха в РФ
Український політв'язень Володимир Балух відправлений до місця відбування покарання на території Росії
Політв'язня Володимира Балуха етапували в Краснодар
Суд у РФ відмовив матері Гриба у побаченні з сином