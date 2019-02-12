Німеччина стурбована ситуацією в Керченській протоці
|21:01 22.02.2019
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|Крым
Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що ФРН стурбована подіями в Керченській протоці.
Про він заявив на спільній прес-конференції з главою МЗС Латвії Едгаром Ринкевич, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.
Також, за його словами, в Німеччині стурбовані заявами РФ з приводу ракетного договору з США.
Повідомляється, що сторони обговорили ситуацію в Сирії. Маас зазначив, що ЄС виступає за підписання угоди з Конституційним Комітетом, реалізацію конституційної реформи та початок процесу, який завершиться проведенням демократичних виборів.
Раніше президент Росії Володимир Путін погодився допустити німецьких і французьких фахівців у Керченську протоку.
Після цього заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін заявив, що "не може бути й мови" про відправку місії міжнародних спостерігачів в Керченську протоку. Він заявив, що домовленість президента РФ Володимира Путіна і канцлера Німеччини Ангели Меркель про допуск німецьких і французьких фахівців у Керченську протоку була неправильно зрозуміла.
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