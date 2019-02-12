Українська делегація в ПА ОБСЄ готує для ухвалення на сесії Асамблеї у червні резолюцію щодо мілітаризації Російською Федерацією тимчасово окупованих Криму та міста Севастополь, а також мілітаризації в Чорному та Азовському морях.

Про це повідомив в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу голова Постійної делегації ВР України у Парламентській асамблеї ОБСЄ Артур Герасимов.

"На сьогодні вже створено українською делегацією разом з МЗС резолюцію "Щодо мілітаризації Російською Федерацією тимчасово окупованих Криму та міста Севастополь, а також мілітаризації в Чорному та Азовському морях". Наразі ми опрацьовуємо цей текст з тим, щоб зібрати підписи для реєстрації цієї резолюції. Також ми відверто пояснюємо й інформуємо наших закордонних колег відносно останніх подій, які відбуваються в Україні: на лінії фронту на Донбасі, в окупованому Криму", - заявив він.

За словами Герасимова, документи ПА ОБСЄ ухвалюються на щорічній сесії влітку, однак їх підготовку краще розпочинати вже під час зимової сесії, особливо якщо це стосується українських резолюцій: "Українські резолюції викликають зацікавленість з боку багатьох, тому ми завчасно намагаємося презентувати їх нашим колегам для того, щоб якомога більше представників делегацій з інших країн могли поставити свої підписи під цими документами"

Нардеп також повідомив, що наразі вже спостерігається велика підтримка запропонованого українською делегацією ПА ОБСЄ. "І для нас дуже чіткий сигнал, що втоми від українського питання немає. Усі розуміють, що українці захищають не лише свою країну, а захищають весь демократичний світ, і це відчувається у бесідах. Вони розуміють, що агресора треба зупинити", - додав Герасимов.

Голова Постійної делегації ВР України у ПА ОБСЄ вказав на те, що тематику російської агресії, незаконної анексії Росією Криму, тематику українських переселенців, заручників і військовополонених активно піднімають під час засідання Асамблеї не лише українські депутати, а й представники всього демократичного світу.

"Що стосується головних цілей, які поставлені перед делегацією на цю зимову сесію Парламентської Асамблеї, то це утримання у фокусі та постійне нагадування, інформування наших іноземних колег про ситуацію із заручниками, ситуацію з військовополоненими моряками, нагадування про необхідність додаткових санкцій, які повинні бути накладені на Росію через збройний напад поблизу Керченської протоки", - заявив Герасимов.