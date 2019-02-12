Вільнюс запропонує запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона "продовжуватиме агресивну політику"
|20:21 22.02.2019
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|Крым
Президент Литви Даля Грибаускайте, яка перебуває з візитом у Польщі, заявила, що Вільнюс запропонує запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона "продовжуватиме агресивну політику" стосовно України.
"Якщо події й у подальшому розвиватимуться погано, і Росія не буде розмовляти, а також продовжуватиме агресивну політику в усій Україні та на Керченському півострові, то, безсумнівно, ми запропонуємо і додаткові санкції", - сказала Д.Грибаускайте журналістам у Любліні в п'ятницю, 22 лютого, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За її словами, Євросоюз наступного тижня має оголосити, скільки людей буде внесено до чорного списку після захоплення РФ українських кораблів біля Керченської протоки.
"Вони мені відомі, але коментувати ще зарано", - сказала Д.Грибаускайте.
На запитання, чи достатньо розширення чорного списку, вона відповіла, що "метою санкцій не є кількість". "Метою санкцій є заява, що ЄС бачить, що відбувається, і з цим не мириться", - пояснила президент.
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