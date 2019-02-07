ЄС близький до остаточного затвердження серії санкцій проти РФ

20:01 22.02.2019 0 комментариев Крым

У Раді ЄС нині паралельно тривають дві санкційні процедури стосовно Росії на етапах, що передують остаточному затвердженню проектів державами-членами Євросоюзу.

Про це повідомило "Інтерфаксу" (Interfax.ru) в п'ятницю в Берліні європейське дипломатичне джерело, передає Інтерфакс-Україна.

"Як вже відомо, Coreper (Комітет постійних представників країн ЄС - ІФ) дав минулої середи зелене світло на продовження індивідуальних санкцій проти осіб та організацій, причетних до порушення суверенітету і територіальної цілісності України, які закінчуються 15 березня. Тепер справа за офіційним рішенням Ради ЄС. Воно буде, зрозуміло, до 15 березня", - сказав співрозмовник агентства.

"Ви також чули про роботу над санкціями стосовно осіб, винних у порушенні міжнародних правил судноплавства з невиправданим застосуванням сили в регіоні Чорного та Азовського морів, перешкоджанні вільному судноплавству в Керченській протоці та незаконному захопленні українських моряків. Високий представник ЄС у закордонних справах та з питань політики безпеки (Федеріка Могеріні - ІФ) оголосила про це після засідання Ради ЄС у закордонних справах минулого понеділка", - продовжив співрозмовник агентства.

"Це дві різні процедури, вони відбуваються окремо. Щодо обох має бути рішення Ради ЄС. Можливо, Рада ухвалить ці рішення одночасно, можливо, ні. Наразі про це говорити ще зарано, і терміни я вам також не назву. Коли такі рішення будуть, особи, на яких буде накладено "керченські санкції", ввійдуть до загального індивідуального списку", - пояснив дипломат у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення деяких ЗМІ про те, що Coreper 20 лютого включив до цього списку додаткових фізичних осіб через захоплення українських кораблів біля Керченської протоки 25 листопада 2018 р.

"Ми бачили ці поспішні повідомлення в російських ЗМІ. Автори посилаються на джерела, які нам не відомі. Можливо, ці джерела не були достатньо інформованими. Але коментарі до цього епізоду потрібно запитувати не у нас. Індивідуальний список розглядався на Coreper у тому вигляді, в якому він є нині, без доповнень", - резюмував дипломат.

Ще одне дипломатичне джерело в структурах ЄС надало свої пояснення в п'ятницю "Інтерфаксу" в Брюсселі.

"Із часом до індивідуального списку додають, коли це необхідно, додаткових осіб або організації. Так уже було. Нагадаю вам хоча б приклад 10 грудня минулого року, коли рада додала до списку дев’ятьох осіб з огляду на причетність до незаконних виборів 11 листопада 2018 року на сході України", - зазначив дипломат.

"У цьому випадку (захоплення українських кораблів - ІФ) передбачено два окремі юридичні рішення (але це могло б бути об'єднано і в одному рішенні), які, однак, можуть бути затверджені радою того самого дня. Проте на сьогодні ми ще не визначилися з датою такого рішення", - повідомив співрозмовник агентства.



Ещё на эту тему:

19:21 22.02.2019
МИД РФ пообещал ответить на запрет въезда в Эстонию российским сенаторам
20:21 20.02.2019
Естонія може заборонити в'їзд чотирьом чиновникам РФ через агресію на Азові
18:41 20.02.2019
Азовський пакет санкцій: краще так, ніж нічого
18:41 18.02.2019
Глава МЗС Словаччини підтвердив, що питання нових санкцій проти РФ перебуває на порядку денному Ради ЄС
18:41 15.02.2019
Євросоюз розглядає тільки персональні санкції через Азовську кризу
17:01 15.02.2019
Помпео та Могеріні напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС обговорили ймовірні санкції проти Росії
19:41 14.02.2019
Российские заводы в 2018 году поставили в оккупированный Крым сельхозтехнику на 1 млрд руб
08:01 14.02.2019
США подготовили санкции в отношении 24 сотрудников ФСБ за нападение на украинские корабли в Керченском проливе
17:01 13.02.2019
Після повідомлень про узгодження США і ЄС санкцій за агресію в Керченській протоці різко впала вартість російського рубля
15:41 13.02.2019
Білорусь торгує содою і вином з окупованого Криму – ЗМІ
17:41 12.02.2019
Архієпископ Климент проситиме санкцій проти влади РФ за знищення церкви Криму
19:01 07.02.2019
"Крымские" санкции нанесли еще один удар по российскому "малому флоту"
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
15:41 22.02.2019
Відкриту в Росії нову справу проти голови Демпартії в Молдові назвали "втручанням у вибори"
10:51 22.02.2019
Додон заявив, що Молдові потрібна Росія, на тлі невизначеності щодо майбутнього Європейського Союзу
16:21 21.02.2019
Российская журналистка констатировала политическое бессилие президента Молдовы
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
Все новости страны
Россия Россия
18:41 22.02.2019
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
13:21 22.02.2019
МО России отказалось от нового ударного вертолета из-за дороговизны
09:41 22.02.2019
РФ в ОБСЄ заявила, що Україна та держави Балтії політизують "Північний потік-2"
20:41 21.02.2019
У Міноборони Естонії заявили про фактичну підготовку до війни
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
13:01 22.02.2019
Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
Все новости страны
Турция Турция
12:01 22.02.2019
В Турции завершена активная фаза учений Kış-2019
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
12:21 21.02.2019
Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
Все новости страны
Украина Украина
21:01 22.02.2019
Німеччина стурбована ситуацією в Керченській протоці
20:41 22.02.2019
Україна готує в ПА ОБСЄ резолюцію про мілітаризацію Росією Криму
20:21 22.02.2019
Вільнюс запропонує запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона "продовжуватиме агресивну політику"
20:01 22.02.2019
ЄС близький до остаточного затвердження серії санкцій проти РФ
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс