У Раді ЄС нині паралельно тривають дві санкційні процедури стосовно Росії на етапах, що передують остаточному затвердженню проектів державами-членами Євросоюзу.

Про це повідомило "Інтерфаксу" (Interfax.ru) в п'ятницю в Берліні європейське дипломатичне джерело, передає Інтерфакс-Україна.

"Як вже відомо, Coreper (Комітет постійних представників країн ЄС - ІФ) дав минулої середи зелене світло на продовження індивідуальних санкцій проти осіб та організацій, причетних до порушення суверенітету і територіальної цілісності України, які закінчуються 15 березня. Тепер справа за офіційним рішенням Ради ЄС. Воно буде, зрозуміло, до 15 березня", - сказав співрозмовник агентства.

"Ви також чули про роботу над санкціями стосовно осіб, винних у порушенні міжнародних правил судноплавства з невиправданим застосуванням сили в регіоні Чорного та Азовського морів, перешкоджанні вільному судноплавству в Керченській протоці та незаконному захопленні українських моряків. Високий представник ЄС у закордонних справах та з питань політики безпеки (Федеріка Могеріні - ІФ) оголосила про це після засідання Ради ЄС у закордонних справах минулого понеділка", - продовжив співрозмовник агентства.

"Це дві різні процедури, вони відбуваються окремо. Щодо обох має бути рішення Ради ЄС. Можливо, Рада ухвалить ці рішення одночасно, можливо, ні. Наразі про це говорити ще зарано, і терміни я вам також не назву. Коли такі рішення будуть, особи, на яких буде накладено "керченські санкції", ввійдуть до загального індивідуального списку", - пояснив дипломат у відповідь на прохання прокоментувати повідомлення деяких ЗМІ про те, що Coreper 20 лютого включив до цього списку додаткових фізичних осіб через захоплення українських кораблів біля Керченської протоки 25 листопада 2018 р.

"Ми бачили ці поспішні повідомлення в російських ЗМІ. Автори посилаються на джерела, які нам не відомі. Можливо, ці джерела не були достатньо інформованими. Але коментарі до цього епізоду потрібно запитувати не у нас. Індивідуальний список розглядався на Coreper у тому вигляді, в якому він є нині, без доповнень", - резюмував дипломат.

Ще одне дипломатичне джерело в структурах ЄС надало свої пояснення в п'ятницю "Інтерфаксу" в Брюсселі.

"Із часом до індивідуального списку додають, коли це необхідно, додаткових осіб або організації. Так уже було. Нагадаю вам хоча б приклад 10 грудня минулого року, коли рада додала до списку дев’ятьох осіб з огляду на причетність до незаконних виборів 11 листопада 2018 року на сході України", - зазначив дипломат.

"У цьому випадку (захоплення українських кораблів - ІФ) передбачено два окремі юридичні рішення (але це могло б бути об'єднано і в одному рішенні), які, однак, можуть бути затверджені радою того самого дня. Проте на сьогодні ми ще не визначилися з датою такого рішення", - повідомив співрозмовник агентства.