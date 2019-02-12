За оцінкою правозахисника, документів для подачі справи до ЄСПЛ щодо полонених моряків вже достатньо
|19:41 22.02.2019
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|Крым
Адвокат Едем Семедляєв розповів, що після завершення апеляційного суду в Москві над українськими військовополоненими моряками, документів для подачі справи до Європейського суду з прав людини вдосталь.
Про це він розповів в коментарі "Прямому", передає УНІАН.
За його словами, у середу пройшло апеляційне засідання з розгляду апеляційної скарги на запобіжний захід у Московському міському суді. І вчора пройшли слідчі заходи, а саме додатковий допит в якості обвинуваченого.
"У Московському міському суді якраз в нашій четвірці були троє поранених моряків. Дійсно хлопці вимагають кваліфікованої медичної допомоги. Оскільки в умовах слідчого ізолятора їм не надають належної допомоги. Про це говорили і їх адвокати на суді. Про це клопочуть і пишуть постійно заяви їхні адвокати. Але на жаль кваліфіковану медичну допомогу їм не надають", - сказав адвокат.
Він також зазначив, що після останніх судових засідань правозахисники будуть, швидше за все, це рішення оскаржувати, хоча і цього достатньо для подачі документів до Європейського суду з прав людини.
"І будемо так само збирати докази невинуватості українських моряків", - додав адвокат.
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