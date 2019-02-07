МИД РФ пообещал ответить на запрет въезда в Эстонию российским сенаторам
|19:21 22.02.2019
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|Крым
Москва не оставит без ответа запрет на въезд в Эстонию членам Совета Федерации.
Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.
"Понятно, что на это всегда следуют соответствующие ответы", - заявила Захарова в пятницу на брифинге в Москве в связи с запретом Таллина на въезд в Эстонию ряду членов верхней палаты российского парламента.
Представитель МИД отметила, что парламент Эстонии принял решение о запрете на въезд в страну члену Совета Федерации Алексею Пушкову и ряду других сенаторов по причине, как заявляет эстонская сторона, "причастности их к инциденту в Керченском заливе".
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