Москва не оставит без ответа запрет на въезд в Эстонию членам Совета Федерации.

Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

"Понятно, что на это всегда следуют соответствующие ответы", - заявила Захарова в пятницу на брифинге в Москве в связи с запретом Таллина на въезд в Эстонию ряду членов верхней палаты российского парламента.

Представитель МИД отметила, что парламент Эстонии принял решение о запрете на въезд в страну члену Совета Федерации Алексею Пушкову и ряду других сенаторов по причине, как заявляет эстонская сторона, "причастности их к инциденту в Керченском заливе".