Україна, Польща і Литва обговорили посилення санкцій проти РФ

19:01 22.02.2019 0 комментариев Украина

Лідери України, Польщі та Литви обговорили питання додаткових санкцій проти Росії.

Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте на спільній прес-конференції в Любліні з українським та польським колегами, повідомляє "Європейська правда".

"Ми говорили щодо додаткових санкцій навколо Керчі. Ми знаємо, що це означає, коли на тебе нападають. Ми продовжуємо підтримку, бо йдеться не лише про стабілізацію України, а й про безпеку балтійського регіону", - зазначила вона під час відвідин штаб-квартири військової бригади ЛитПолУкрбриг.

У свою чергу Петро Порошенко заявив, що розраховує на "посилення тиску на РФ, зокрема через санкційні механізми".

"Санкції - це не відповідальність Росії, це механізм, щоб мотивувати Росію сісти за стіл переговорів, виконувати взяті на себе зобов'язання, припинити війну", - сказав Порошенко.

Грибаускайте також привітала зміни до Конституції України про курс на ЄС та НАТО.

"Для нас, європейців, дуже важливо бачити і знати, що Україна залишається на шляху, за який варто боротися", - сказала вона.

Нагадаємо, у ЄС досягли політичного консенсусу щодо запровадження персональних санкцій у зв’язку із нападом росіян на українські судна поблизу Керченської протоки в листопаді.

Персональні санкції ЄС передбачають заборону на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб, причетних до затримання моряків.

Литва ще на початку грудня запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.



Ещё на эту тему:

08:21 20.02.2019
Україна продала арештоване майно "Газпрому"
19:41 15.02.2019
Україна з третьої спроби продала заарештований російський Boeing
19:21 12.02.2019
Российско-украинское "ОАК-Антонов" будет ликвидировано
17:41 06.02.2019
Российские следователи завели уголовное дело на украинских следователей
11:21 01.02.2019
Фрегаты российского проекта с украинскими газотурбинными установками для ВМС Индии достроит индийская верфь GSL
19:41 28.01.2019
Стокгольмский арбитраж начал разбирательство по второму транзитному спору "Нафтогаза" и "Газпрома"
13:21 18.01.2019
"Нафтогаз" продовжить пошуки активів "Газпрому" у Швейцарії для стягнення $2,6 млрд за рішенням арбітражу
10:01 18.01.2019
Суд у Швейцарії зняв арешт з активів «Газпрому»
14:01 17.01.2019
На сьогодні Росії нараховано $5 мільйонів боргу за позовом Ощадбанку в зв'язку з втраченими в окупованому Криму інвестиціями
11:59 10.01.2019
НАК «Нафтогаз України» назвав умови перегляду транзитного позову до «Газпрому»
15:45 25.12.2018
Росія розширила санкції проти України
14:01 19.12.2018
Національний банк України ухвалив рішення ліквкідувати «дочку» російського державного банку «ВТБ»
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
15:41 22.02.2019
Відкриту в Росії нову справу проти голови Демпартії в Молдові назвали "втручанням у вибори"
10:51 22.02.2019
Додон заявив, що Молдові потрібна Росія, на тлі невизначеності щодо майбутнього Європейського Союзу
16:21 21.02.2019
Российская журналистка констатировала политическое бессилие президента Молдовы
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
Все новости страны
Россия Россия
18:41 22.02.2019
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
13:21 22.02.2019
МО России отказалось от нового ударного вертолета из-за дороговизны
09:41 22.02.2019
РФ в ОБСЄ заявила, що Україна та держави Балтії політизують "Північний потік-2"
20:41 21.02.2019
У Міноборони Естонії заявили про фактичну підготовку до війни
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
13:01 22.02.2019
Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
Все новости страны
Турция Турция
12:01 22.02.2019
В Турции завершена активная фаза учений Kış-2019
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
12:21 21.02.2019
Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
Все новости страны
Украина Украина
20:21 22.02.2019
Вільнюс запропонує запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона "продовжуватиме агресивну політику"
20:01 22.02.2019
ЄС близький до остаточного затвердження серії санкцій проти РФ
19:41 22.02.2019
За оцінкою правозахисника, документів для подачі справи до ЄСПЛ щодо полонених моряків вже достатньо
19:21 22.02.2019
МИД РФ пообещал ответить на запрет въезда в Эстонию российским сенаторам
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс