Лідери України, Польщі та Литви обговорили питання додаткових санкцій проти Росії.

Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте на спільній прес-конференції в Любліні з українським та польським колегами, повідомляє "Європейська правда".

"Ми говорили щодо додаткових санкцій навколо Керчі. Ми знаємо, що це означає, коли на тебе нападають. Ми продовжуємо підтримку, бо йдеться не лише про стабілізацію України, а й про безпеку балтійського регіону", - зазначила вона під час відвідин штаб-квартири військової бригади ЛитПолУкрбриг.

У свою чергу Петро Порошенко заявив, що розраховує на "посилення тиску на РФ, зокрема через санкційні механізми".

"Санкції - це не відповідальність Росії, це механізм, щоб мотивувати Росію сісти за стіл переговорів, виконувати взяті на себе зобов'язання, припинити війну", - сказав Порошенко.

Грибаускайте також привітала зміни до Конституції України про курс на ЄС та НАТО.

"Для нас, європейців, дуже важливо бачити і знати, що Україна залишається на шляху, за який варто боротися", - сказала вона.

Нагадаємо, у ЄС досягли політичного консенсусу щодо запровадження персональних санкцій у зв’язку із нападом росіян на українські судна поблизу Керченської протоки в листопаді.

Персональні санкції ЄС передбачають заборону на отримання віз та заморожування активів приблизно для 8 осіб, причетних до затримання моряків.

Литва ще на початку грудня запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.