Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией

18:41 22.02.2019 0 комментариев Россия

Делегация думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции прибыла с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.

Ранее парламентарии с теми же целями посетили Пакистан, Иран и Турцию, сообщает ВПК.

"С китайскими коллегами мы обменяемся опытом законотворчества по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности государств и граждан. В том числе и по созданию правовых барьеров для защиты жизни и здоровья наших граждан от кибертерроризма, наркобизнеса, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через Интернет, – отметил в комментарии для "Военно-промышленного курьера" глава делегации, председатель думского Комитета Василий Пискарев. – Нас также интересует опыт применения антикоррупционных мер. Мы настроены на расширение двусторонних связей с Китаем. Совместная работа на уровне парламентских комитетов послужит укреплению практического сотрудничества между законодателями двух стран. В ходе визита запланированы встречи с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), Председателем Комиссии ВСНП по внутренним делам и юстиции, а также руководством Верховной Народной Прокуратуры и Государственного контрольного комитета КНР".

Обмены делегациями на уровне комитетов проходят во исполнение решений Конференций спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и  укреплению регионального сотрудничества, которые проходили в Исламабаде и Тегеране в 2017-2018 годах. Визит думцев в КНР продлится до 24 февраля.

 



Ещё на эту тему:

08:08 09.11.2018
Екс-міністру юстиції Монако пред'явили звинувачення у справі російського олігарха Риболовлєва
07:38 08.11.2018
Суд Монако предъявил обвинение российскому миллиардеру
15:47 24.05.2018
Генерал Минобороны России задержан контрразведкой за превращение китайских аппаратов в «изделия российского производства»
00:43 20.12.2017
После «дела Улюкаева» российские чиновники стали отказываться от новогодних «корзинок»
20:23 17.08.2017
Двух руководителей президентского авиационного отряда "Россия" арестовали за "откаты"
13:31 27.04.2017
Генпрокурор РФ: при строительстве объектов ВМФ похитили более 1,6 млрд рублей
16:32 18.02.2017
За год румынские правоохранители вернули в бюджет около миллиарда евро
20:12 25.01.2017
Россия опустилась на 131-е место в Индексе восприятия коррупции
17:51 21.11.2016
Европейские антикоррупционеры обеспокоены коррупцией в России
20:51 24.10.2016
В Краснодарском крае при реконструкции «Вечного огня» похищено 578 тыс. рублей
10:03 16.09.2016
Навальный показал имение премьера РФ, у Медведева от него открестились / Видео
19:30 02.09.2016
Доклад: В России - самое неравномерное в мире распределение богатств
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
15:41 22.02.2019
Відкриту в Росії нову справу проти голови Демпартії в Молдові назвали "втручанням у вибори"
10:51 22.02.2019
Додон заявив, що Молдові потрібна Росія, на тлі невизначеності щодо майбутнього Європейського Союзу
16:21 21.02.2019
Российская журналистка констатировала политическое бессилие президента Молдовы
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
Все новости страны
Россия Россия
18:41 22.02.2019
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
13:21 22.02.2019
МО России отказалось от нового ударного вертолета из-за дороговизны
09:41 22.02.2019
РФ в ОБСЄ заявила, що Україна та держави Балтії політизують "Північний потік-2"
20:41 21.02.2019
У Міноборони Естонії заявили про фактичну підготовку до війни
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
13:01 22.02.2019
Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
Все новости страны
Турция Турция
12:01 22.02.2019
В Турции завершена активная фаза учений Kış-2019
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
12:21 21.02.2019
Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
Все новости страны
Украина Украина
20:21 22.02.2019
Вільнюс запропонує запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона "продовжуватиме агресивну політику"
20:01 22.02.2019
ЄС близький до остаточного затвердження серії санкцій проти РФ
19:41 22.02.2019
За оцінкою правозахисника, документів для подачі справи до ЄСПЛ щодо полонених моряків вже достатньо
19:21 22.02.2019
МИД РФ пообещал ответить на запрет въезда в Эстонию российским сенаторам
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс