Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
|18:41 22.02.2019
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|Россия
Делегация думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции прибыла с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику.
Ранее парламентарии с теми же целями посетили Пакистан, Иран и Турцию, сообщает ВПК.
"С китайскими коллегами мы обменяемся опытом законотворчества по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности государств и граждан. В том числе и по созданию правовых барьеров для защиты жизни и здоровья наших граждан от кибертерроризма, наркобизнеса, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность через Интернет, – отметил в комментарии для "Военно-промышленного курьера" глава делегации, председатель думского Комитета Василий Пискарев. – Нас также интересует опыт применения антикоррупционных мер. Мы настроены на расширение двусторонних связей с Китаем. Совместная работа на уровне парламентских комитетов послужит укреплению практического сотрудничества между законодателями двух стран. В ходе визита запланированы встречи с руководством Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), Председателем Комиссии ВСНП по внутренним делам и юстиции, а также руководством Верховной Народной Прокуратуры и Государственного контрольного комитета КНР".
Обмены делегациями на уровне комитетов проходят во исполнение решений Конференций спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального сотрудничества, которые проходили в Исламабаде и Тегеране в 2017-2018 годах. Визит думцев в КНР продлится до 24 февраля.
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