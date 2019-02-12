V Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору" пройде в Києві, Брюсселі та Вашингтоні
|18:21 22.02.2019
|0 комментариев
|Крым
V Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору", який стартує 26-27 лютого в Києві, продовжить свою роботу в березні в Брюсселі та Вашингтоні.
Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає Інтерфакс-Україна.
"Заходи цього форуму триватимуть 5 березня в Європарламенті в Брюсселі й у Вашингтоні (США)", - сказала Е.Джапарова на прес-конференції в п'ятницю в Києві.
За її словами, відповідно до попередньої домовленості, у Вашингтоні форум відбудеться 19 березня.
"Ми очікуємо високого представництва. Наразі відпрацьовується участь у цьому заході державного секретаря Помпео (держсекретар США Майк Помпео - ІФ)", - зазначила Е.Джапарова.
Раніше вона повідомила, що президент України Петро Порошенко та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер візьмуть участь у роботі міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору" 26-27 лютого в Києві.
Ещё на эту тему:
Вільнюс запропонує запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона "продовжуватиме агресивну політику"
Мін’юст України спростував заяву РФ щодо забезпечувальних заходів у справі захоплених моряків
Как к себе домой: Российская делегация пригласила комитет ПА ОБСЕ в оккупированный Крым, "ДНР" и "ЛНР"
Молдова не визнає анексію Криму
Росія заявила, що ЄСПЛ відмовив Україні в забезпечувальних заходах щодо подій в Керченській протоці
Росія "не допустить повторення українських провокацій в районі Керченської протоки" - МЗС РФ
Україна нагадала ОБСЄ, що у Керченській протоці було не "напруження", а збройна атака РФ
Волкер презентував сайт про агресію Росії в Україні
Россияне "советуют" боевым кораблям НАТО "держаться подальше" от берегов аннексированного Крыма