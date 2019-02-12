V Міжнародний форум "Окупований Крим: 5 років опору", який стартує 26-27 лютого в Києві, продовжить свою роботу в березні в Брюсселі та Вашингтоні.

Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, передає Інтерфакс-Україна.

"Заходи цього форуму триватимуть 5 березня в Європарламенті в Брюсселі й у Вашингтоні (США)", - сказала Е.Джапарова на прес-конференції в п'ятницю в Києві.

За її словами, відповідно до попередньої домовленості, у Вашингтоні форум відбудеться 19 березня.

"Ми очікуємо високого представництва. Наразі відпрацьовується участь у цьому заході державного секретаря Помпео (держсекретар США Майк Помпео - ІФ)", - зазначила Е.Джапарова.

Раніше вона повідомила, що президент України Петро Порошенко та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер візьмуть участь у роботі міжнародного форуму "Окупований Крим: 5 років опору" 26-27 лютого в Києві.