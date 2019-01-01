У місті Плоєшті (Румунія) сьогодні, 22 лютого, обвалилася частина пішохідного мосту і впала на залізничні колії.

Про це повідомляє Romania TV, передає Главком.



Як повідомляється, міст заввишки 15 метрів впав і таким чином заблокував на кілька годин залізничне сполучення між Бухарестом і території Молдови.



В результаті інциденту ніхто не постраждав.



Нагадаємо, 14 серпня 2018 року на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.



Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.



9 лютого 2019 року в італійському місті Генуя розпочали знесення мосту Моранді, внаслідок обвалу якого влітку 2018 року загинули 43 людини.



