У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
|18:01 22.02.2019
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|Румыния
У місті Плоєшті (Румунія) сьогодні, 22 лютого, обвалилася частина пішохідного мосту і впала на залізничні колії.
Про це повідомляє Romania TV, передає Главком.
Як повідомляється, міст заввишки 15 метрів впав і таким чином заблокував на кілька годин залізничне сполучення між Бухарестом і території Молдови.
В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, 14 серпня 2018 року на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів. В результаті обвалу мосту загинули 43 людини.
Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.
9 лютого 2019 року в італійському місті Генуя розпочали знесення мосту Моранді, внаслідок обвалу якого влітку 2018 року загинули 43 людини.
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