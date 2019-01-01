На захваченном оккупантами заводе «Залив» в Керчи состоялся спуск на воду, заложенного в 2015году, поисково-спасательного судна.

Как сообщила пресс-служба завода, судно построено по проекту А163 (суда специализированного назначения – спасательные суда), , информация о заказчике судна является закрытой, передает Крым Информ.

Теперь сотрудники завода приступят к следующему этапу работ – достройке. В ближайшее время будут выполнены работы по окончательной центровке главных двигателей и валовой линии на плаву, обустройству помещений и установке мебели. Выполнение всего комплекса работ идет с точным соблюдением графика.

Длина нового судна составляет 67,4 м, ширина – 15,1 м, осадка – 4,96 м, скорость хода около 16 узлов.

Суда проекта А 163 предназначены для проведения поисково-спасательных операций в районах судоходства и рыбного промысла, снятие с мели и рифов аварийных судов и плавсредств, борьбы с загрязнениями акватории, в том числе с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов, тушения горящего на воде топлива и пр.