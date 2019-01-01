В Одесі відновлено ґрунтову смугу аеродрому повітряного командування «Південь»

16:41 22.02.2019 0 комментариев Украина

В Одесі, вперше за тривалий період вдалося відновити функціональні спроможності й роботу запасної ґрунтової смуги аеродрому «Шкільний» повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗС України.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

За словами командира повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗС України генерал-майора Василя Черненка, ґрунтову смугу, яка довгий час не використовувалась, відновили за максимально стислі терміни.

Верхній шар землі спеціально втрамбовували катком, щоб він був рівним та не просідав під час посадки літаків.

Спеціально на смугу досипали понад 4 тисяч м³ ґрунту. Зараз вона відповідає міжнародним стандартам якості, обладнана належними радіомаяками й навігаційними знаками, тобто нічим не поступається основним смугам аеродрому «Шкільний».

"Відтепер ця полоса повністю готова до роботи й може приймати військові літаки будь-якого типу та гелікоптери. Це дозволить значно підсилити можливості авіаційних підрозділів, позитивно вплине на підвищення льотної практики льотного складу. Вже було здійснено кілька посадок літака Ан-2 на ґрунтову полосу і, відповідно, зльоту з неї. Все пройшло відмінно", — відзначив генерал-майор Василь Черненко.

Як додав командир повітряного командування «Південь» Повітряних Сил ЗС України, надалі ґрунтова смуга аеродрому «Шкільний» буде використовуватися не лише в ході національних військових навчань, але й під час проведення заходів міжнародного характеру, зокрема українсько-американського навчання серії «Сі Бриз».



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