Как к себе домой: Российская делегация пригласила комитет ПА ОБСЕ в оккупированный Крым, "ДНР" и "ЛНР"
|16:21 22.02.2019
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|Крым
Делегация российских парламентариев на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ пригласила членов комитета по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам в оккупированный Россией Крым.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает Вестник Кавказа со ссылкой на ТАСС.
Со слов Слуцкого, российские делегаты также предложили членам комитета ПА ОБСЕ посетить самопровозглашенные "Донецкую и Луганскую народные республики" ("ДНР" и "ЛНР").
"Мы встретились сейчас со вторым комитетом, который ведет гуманитарные вопросы, во главе с госпожой Маргрет Кинер Неллен. Переговорили о необходимости визитов комитета на юго-восток Украины и в <оккупированный> Крым, где станут понятны факты", - сказал Слуцкий.
Слуцкий добавил, что это будет важно для будущего доклада, который готовится к сессии ОБСЕ в Люксембурге.
"Мы их отчетливо пригласили посетить в самое ближайшее время, чтобы впечатления о реальной ситуации там вошли в доклад", - сказал он.
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