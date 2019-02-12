За пять лет аннексии Крыма Россией на полуостров переехало полмиллиона россиян.

При этом, граждане РФ, пытаясь выяснить детали о жизни в Крыму в социальных сетях, нередко сталкиваются с негативным отношением со стороны местных жителей, заявил программный директор ГП «Крымский дом» Алим Алиев, передают Факты/

Кстати, ранее в исследовании «Нарушение международного гуманитарного права и права крымских татар на самоопределение в оккупированном Крыму», указывалось, что Россия активно поощряет переселение своих граждан в аннексированный Крым. Авторы доклада называли цифру в 100 тысяч граждан России, которые зарегистрировались на полуострове, однако уточняли, что по другим данным, только за первые три года оккупации в Крым переехали 200 тысяч россиян.

Россия с самого начала аннексии проводит политику перемещения населения, направленную на вытеснение местных жителей. Их преследуют за веру, убеждения, в отношении них возбуждают уголовные дела или же создают условия невозможные для жизни в Крыму.

По неофициальным данным, из Крыма выехало от 50 до 100 тысяч человек.