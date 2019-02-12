Європейський суд з прав людини не запровадив додаткових термінових заходів на захист прав полонених в Росії українських військових моряків, оскільки вже є відповідне рішення ЄСПЛ щодо моряків, ухвалене на початку грудня 2018 року.

Таке роз'яснення Укрінформу надали у прес-службі ЄСПЛ, коментуючи додатковий запит України щодо забезпечення прав та надання належної медичної допомоги українським військовим морякам, які у статусі військовополонених утримуються в РФ.

«Суд визначив, що запит від уряду України від 15 лютого 2019 року відносно трьох моряків був еквівалентним запиту, внесеному 28 листопада 2018 року, і, таким чином, є складовою тимчасових (термінових – ред.) заходів, вжитих за правилом 39 від 4 грудня 2018 року», - пояснили у ЄСПЛ.

Як повідомлялося, троє з 24 українських полонених військових моряків, які протиправно утримуються у слідчих ізоляторах у Москві, потребують негайної медичної допомоги у зв'язку із отриманими під час збройної агресії Росії у районі Керченської протоки пораненнями.

4 грудня 2018 року на запит України у рамках нового міждержавного позову України проти Росії ЄСПЛ запровадив термінові заходи з вимогою до російської сторони забезпечити права полонених українських військових моряків, включаючи надання їм належної медичної допомоги.

Український уряд пізніше подав до ЄСПЛ додаткову інформацію щодо стану здоров’я моряків і просив суд вказати Росії на необхідність переведення моряків до медичних закладів.

Росія 25 листопада 2018 року здійснила у нейтральних водах в районі Керченської протоки відкриту військову агресію проти України, атакувавши два броньовані катери та одне судно Військово-морських сил Збройних сил України, які здійснювати перехід із Одеси до Маріуполя. У результаті агресії у полон були захоплені 24 українські військові моряки.