Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
|15:01 22.02.2019
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|Греция
Головний опозиційний лідер Греції Кіріакос Міцотакіс відвідає дводенний візит до Росії 27-28 лютого.
Про це повідомляє партія "Нова демократія" в прес-релізі, пише Європейська правда.
Під час візиту Міцотакіс зустрінеться з прем'єр-міністром РФ Дмитрієм Медведєвим та іншими високопоставленими членами російського уряду.
Глава опозиційної партії "Нова демократія" Кіріякос Міцотакіс називав "поганою" угоду про зміну назви Північної Македонії і заявляв, що його партія "зробить все можливе, щоб запобігти ратифікації угоди в парламенті Греції".
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