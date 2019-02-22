Головний опозиційний лідер Греції Кіріакос Міцотакіс відвідає дводенний візит до Росії 27-28 лютого.

Про це повідомляє партія "Нова демократія" в прес-релізі, пише Європейська правда.

Під час візиту Міцотакіс зустрінеться з прем'єр-міністром РФ Дмитрієм Медведєвим та іншими високопоставленими членами російського уряду.

Глава опозиційної партії "Нова демократія" Кіріякос Міцотакіс називав "поганою" угоду про зміну назви Північної Македонії і заявляв, що його партія "зробить все можливе, щоб запобігти ратифікації угоди в парламенті Греції".