Українського політв'язня Володимира Балуха, якого в анексованому Криму засудили по сфабрикованій справі, з російського Краснодара вивезли в невідомому напрямку.

При цьому сам факт етапування Балуха з Криму в Росію порушує Женевські конвенції про захист цивільного населення під час війни, пише ZN,UA.

Як зазначили в Кримській правозахисній групі, про те, куди вивезли Балуха не повідомили ні його адвокатам, ні рідним. Причини переведення українця зі слідчого ізолятора Краснодара також невідомі.

"Етапування Володимира Балуха в Росію порушує також ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта", – йдеться в заяві правозахисників.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова підтвердила вивезення Балуха з Криму в Краснодар. У той же час у "Кримській правозахисній групі" зазначили, що Володимира Балуха з сімферопольського СІЗО забрали голодним та без речей. При цьому причини етапування до Краснодару українцю не назвали.

"Этапирование Владимира Балуха в Россию нарушает также ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта", – говорится в заявлении правозащитников.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подтвердила перевод Балуха из Крыма в Краснодар. В то же время в "Крымской правозащитной группе" отметили, что Владимира Балуха из симферопольского СИЗО забрали голодным и без вещей. При этом причины этапирования в Краснодар украинцу не назвали.