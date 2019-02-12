Перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів щодо Донбасу Ірина Геращенко отримала листи від трьох українських військовополонених Олега Сенцова, Миколи Карпюка та Романа Сущенко.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Я дуже чекаю цих листів. Й щоб знати, як вони там, в ізоляції. І тому що вони надають сил. В листах Олега Сенцова - завжди стільки життя, надії, чудовий слог, й що найдивовижніше він не втрачає почуття гумору, яке, мабуть, там рятує. В Олега, як в усіх творчих людей, складний почерк. А от в Миколи Карпюка - почерк ідеальний, так пишуть вчителі української мови і історії", - написала Геращенко.

В своєму листі Олег пише про нинішнє російське телебачення, де головна тема зараз - українські вибори.

"Також, до речі повідомлялося що українських моряків не визнали військовополоненими... Звичайно ми всі прекрасно розуміємо, що доля полонених моряків і українських політв'язнів в руках однієї людини. Як і те що роботу по їх/нашому звільненню треба продовжувати не дивлячись ні на що! І як можна більше говорити не тільки про них, а й про росіян, засуджених українськими судами за участь у військових діях на Донбасі, щоб російське суспільство знало про своїх полонених і те, що Україна готова їх відпустити в обмін на своїх",- написав Сенцов.

А от лист від Карпюка більш філософський.

"Якщо ми народжені в цей час – значить, час вибрав нас. Всі випробування нам під силу. Під силу також і відповідальність, що покладена на нас. Інструмент розвитку - любов, правда, добро! Керуйтеся ними", - йдеться у листі.

Також Карпюк отримує листи підтримки не лише з України, а й з країн Європи, Ізраїлю, США, Канади.

А від Романа Сущенко прийшов малюнок крейдою.

"Хлопці передають вітання всім спільним знайомим. Я ніколи не пишу їм про наші внутрішні чвари, бо це все другорядне і тимчасове. Головне те, що нас всіх об‘єднує – Україна", - завершила Геращенко.