Відкриту в Росії нову справу проти голови Демпартії в Молдові назвали "втручанням у вибори"
|15:41 22.02.2019
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|Молдова
У Демократичній партії Молдови назвали нову кримінальну справу проти голови партії Володимира Плахотнюка спробою Росії вплинути на результат виборів у країні.
Про це заявив прес-секретар Демпартії Віталій Гамурарь, повідомляє Європейська правда з посиланням на Newsmaker.
"Так звана справа, відкрита росіянами проти голови ДПМ за два дні до виборів, це втручання і спроби вплинути на результат виборів в нашій країні", — заявив Гамурарь.
Він нагадав, що рік тому російські спецслужби намагалися обмежити пересування Плахотнюка за межами країни. Інтерпол, за його словами визнав ці дії політичним переслідуванням з боку Росії і відхилив вимоги.
"На жаль, Росія не відмовляється від гібридної війни, яка ведеться не тільки проти ДПМ, але і проти Молдови та її громадян, а ця нова акція — дуже серйозне втручання в проведення виборів в країні", — вважає прес-секретар Демпартії.
Демпартія планує звернутися в міжнародні структури і до спостерігачів на виборах у зв'язку з цим "втручанням Російської Федерації у вибори в Молдові".
Вранці, 22 лютого, МВС Росії звинуватило главу Демпартії Володимира Плахотнюка і бізнесмена В'ячеслава Платона в організації міжнародного злочинного угруповання і незаконному виведенні грошей за межі РФ. За інформацією слідства, Плахотнюк і Платон організували міжнародну злочинну групу, яка в 2013-2014 роках незаконно вивела з Росії більше 37 млрд рублів (за нинішнім курсом близько $560 млн).
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