З початку російської агресії Маріупольський порт скоротив напрямки постачання з 58 до 24 країн
|13:41 22.02.2019
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|Украина
Маріупольський морський порт нині відправляє вантажі до 24 країн.
Про це повідомила прес-служба ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ММТП), пишуть Порти України.
«Багато це чи мало? За інформацією комерційної служби підприємства, в 2012 році наша географія налічувала 58 держав. Їх кількість скоротилася більш ніж удвічі після початку політичної кризи на Сході України, яка, зокрема, поширилася на Азовське море і на Керч-Єнікальський канал», — повідомила прес-служба.
Як зазначив директор держстивідора Олександр Олійник, лише через обмеження по висоті надводного габариту (33 метра), які ввела для суден російська сторона після будівництва Керченського мосту, порт втратив щорічний контракт на 1 млн тонн з перевезення чавуну до США і на 350-500 тонн металопродукції до країн Південно-східної Азії. До слова, обсяги вантажопереробки в довоєнному 2013 році склали 14,6 млн. тонн. За підсумками 2018 року цей показник зменшився майже утричі — до 5,303 млн тонн.
Основна частка у номенклатурі експортних вантажів припадає на чорні метали (3,962 млн тонн), які минулого року відправлялися до Франції, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Греції, Єгипту, Ізраїлю, Хорватії, Італії, Канади, всього — до 21 держави. Зернові вантажі (200,1 тис. тонн) відвантажувалися до Бангладешу, Єгипту, Ізраїлю, Іспанії, Лівану, Тунісу і Туреччини, будівельні вантажі, глина та каолін (164,5 тис. тонн) — до Алжиру, Єгипту, Ізраїлю, Італії та Туреччини, соняшникова олія (28,5 тис. тонн) — до Іспанії та Єгипту.
Що стосується імпорту, це перш за все вугілля (535,6 тис. тонн) і вапняк (341,7 тис. тонн), по першому основна країна-відправник — США, по другому — Туреччина.
ДП «ММТП» є єдиним портовим оператором Маріупольського морського порту.
Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів — 18, довжина вантажного причального фронту — 3,657 кілометра.
Маріупольський морпорт в 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 4,4% проти 4,9% в 2017 році.
Нагадаєм, у січні Маріупольський порт скоротив вантажообіг на 26,6%.
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