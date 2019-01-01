Минобороны России решило отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ из-за цены.

Об этом в четверг, 21 февраля, заявили Интерфаксу несколько военных источников, передает Mil.Press.



"Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг "Вертолеты России" отказался принимать условия Минобороны", – сообщил один из собеседников агентства.

По его словам, Минобороны РФ на протяжении более чем трех месяцев готовилось к заключению государственного контракта с холдингом "Вертолеты России" о поставке в войска первой серийной партии ударных вертолетов Ми-28НМ, однако в последний момент стороны не смогли прийти к согласию относительно цены контракта.

В свою очередь источник в ВКС России заявил "Интерфаксу", что отказ от закупки Ми-28НМ не скажется на боеспособности армейской авиации. "На сегодняшний момент успешно завершается опытно-конструкторская работа по модернизации поставленных ранее вертолетов Ми-28", – сказал он.

"Вместо затратных закупок новых вертолетов у холдинга "Вертолеты России", есть возможность провести модернизацию имеющихся "Ночных охотников" с доведением их основных характеристик до уровня Ми-28НМ или проработать вопрос соответствующего увеличения закупок вертолетов Ка-52", – сказал собеседник агентства.

Издание пока не располагает комментарием холдинга "Вертолеты России" по поводу решения Минобороны РФ.

Напомним, что в начале февраля генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил журналистам, что поставка первой опытной партии новейших ударных вертолетов Ми-28НМ перенесена на конец апреля 2019 года.