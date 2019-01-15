На въезде в Крым оккупанты задержали "объявленного в федеральный розыск" украинца
|11:41 22.02.2019
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|Крым
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму КПВВ "Армянск" при попытке въезда на аннексированный полуостров задержали гражданина Украины, который объявлен в федеральный розыск.
Об этом сегодня сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по оккупированному Крыму, передает Крыминформ.
В ФСБ сообщили, что "в результате осуществления пограничного контроля в отношении гражданина Украины 2000 года рождения, направляющегося по маршруту Кривой Рог – Севастополь, пограничники установили, что личностью 18-летнего молодого человека заинтересованы правоохранительные органы"
По данным пограничников, гражданин Украины является фигурантом уголовного дела и подозревается в совершении на территории оккупированного Крыма преступления (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
После дополнительной проверки и оформления в установленном порядке, мужчина был передан в руки правоохранителей.
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