На въезде в Крым оккупанты задержали "объявленного в федеральный розыск" украинца

11:41 22.02.2019 0 комментариев Крым

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по оккупированному Крыму КПВВ "Армянск" при попытке въезда на аннексированный полуостров задержали гражданина Украины, который объявлен в федеральный розыск. 

Об этом сегодня сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по оккупированному Крыму, передает Крыминформ.

В ФСБ сообщили, что "в результате осуществления пограничного контроля в отношении гражданина Украины 2000 года рождения, направляющегося по маршруту Кривой Рог – Севастополь, пограничники установили, что личностью 18-летнего молодого человека заинтересованы правоохранительные органы"

По данным пограничников, гражданин Украины является фигурантом уголовного дела и подозревается в совершении на территории оккупированного Крыма преступления (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

После дополнительной проверки и оформления в установленном порядке, мужчина был передан в руки правоохранителей.



Ещё на эту тему:

13:43 11.02.2019
Капитан "Норда" официально не пересекал админграницу — ГПСУ
16:09 05.02.2019
Госспоганслужба: В январе поток граждан через админграницу с оккупированным Крымом уменьшился
15:41 17.01.2019
На въезде в оккупированный Крым ФСБ задержала украинца
17:17 15.01.2019
Выделенные на обустройство КПВВ на границе с оккупированным Крымом не использованы
12:55 09.01.2019
На різдвяні свята окупований Крим відвідало на третину менше громадян, ніж в минулому році
19:30 28.12.2018
Окупанти встановили «досить сиру» конструкцію на адмінграніце окупованого Криму з Україною
17:17 04.12.2018
Пограничники ликвидировали канал переправки граждан Украины в Россию через оккупированный Крым
08:45 27.11.2018
На админгранице с Крымом введен режим ограниченного пересечения относительно граждан Российской Федерации
12:19 23.11.2018
Оккупанты решили ужесточить контроль за крымчанами, использующими украинские паспорта
19:55 21.11.2018
ФСБ сообщила о задержании двоих граждан Украины на админгранице с оккупированным Крымом
07:58 20.11.2018
Глава предприятия "Росатома" давал взятку за госконтракт на обустройство границы оккупированного Крыма
20:35 15.11.2018
В МИД России считают, что законопроект Киева о морской территории неприменим к Азовскому морю
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
13:01 19.02.2019
В Баку стартовало первое заседание Каспийской рабочей группы
10:41 18.02.2019
Азербайджан и Россия обсудили сотрудничество в военной сфере
Все новости страны
Армения Армения
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
20:21 15.02.2019
Армения намерена закупить у России дополнительные Су-30СМ сверх ранее заказанных четырех машин
13:01 13.02.2019
Масштабные учения пройдут на российских военных базах в Армении
Все новости страны
Болгария Болгария
08:41 21.02.2019
Болгарія ратифікувала Протокол про приєднання Північної Македонії до НАТО
10:01 18.02.2019
Найбільша опозиційна партія Болгарії вийшла з парламенту
11:21 15.02.2019
Британські слідчі прибули до Болгарії щодо справи Скрипалів
18:21 13.02.2019
З Венесуели в Болгарію переводили сотні мільйонів доларів - банк перевіряють
Все новости страны
Греция Греция
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
08:51 18.02.2019
Прем'єр-міністри Греції та Північної Македонії отримали нагороди в Мюнхені
16:01 15.02.2019
Круизное судно в греческом порту получило повреждения из-за шторма
14:45 14.02.2019
Премьер Греции считает, что пересмотр Конституции отражает "волю к реформам"
Все новости страны
Грузия Грузия
08:41 18.02.2019
Відкриті двері НАТО - це єдина відповідь на виклики Росії — прем'єр Грузії
12:01 15.02.2019
Чиновника в Грузії затримали за злочин 12-річної давності
14:42 13.02.2019
Глава Минобороны Грузии обсудит с руководством НАТО ситуацию в регионе Черного моря
07:56 12.02.2019
Над столицею Грузії закриють повітряний простір для цивільної авіації
Все новости страны
Молдова Молдова
15:41 22.02.2019
Відкриту в Росії нову справу проти голови Демпартії в Молдові назвали "втручанням у вибори"
10:51 22.02.2019
Додон заявив, що Молдові потрібна Росія, на тлі невизначеності щодо майбутнього Європейського Союзу
16:21 21.02.2019
Российская журналистка констатировала политическое бессилие президента Молдовы
08:41 20.02.2019
У Республіку Молдова не пустили двох журналістів з РФ
Все новости страны
Россия Россия
18:41 22.02.2019
Россия изучает китайский опыт борьбы с коррупцией
13:21 22.02.2019
МО России отказалось от нового ударного вертолета из-за дороговизны
09:41 22.02.2019
РФ в ОБСЄ заявила, що Україна та держави Балтії політизують "Північний потік-2"
20:41 21.02.2019
У Міноборони Естонії заявили про фактичну підготовку до війни
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 22.02.2019
У Румунії обвалився міст: рух поїздів з Молдовою заблоковано / Фото
13:01 22.02.2019
Румунська православна церква озвучила умови визнання ПЦУ
15:41 21.02.2019
У Румунії відкрили кримінальну справу проти віце-президента Єврокомісії
13:21 20.02.2019
Уряд Румунії надзвичайним указом змінив судове законодавство
Все новости страны
Турция Турция
12:01 22.02.2019
В Турции завершена активная фаза учений Kış-2019
17:41 21.02.2019
Коаліція відмовилася залишатися в Сирії після виходу армії США
12:21 21.02.2019
Комітет ЄП закликав офіційно призупинити переговори про вступ Туреччини до ЄС
10:01 21.02.2019
Туреччину сколихнув землетрус магнітудою 5,5
Все новости страны
Украина Украина
20:21 22.02.2019
Вільнюс запропонує запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо вона "продовжуватиме агресивну політику"
20:01 22.02.2019
ЄС близький до остаточного затвердження серії санкцій проти РФ
19:41 22.02.2019
За оцінкою правозахисника, документів для подачі справи до ЄСПЛ щодо полонених моряків вже достатньо
19:21 22.02.2019
МИД РФ пообещал ответить на запрет въезда в Эстонию российским сенаторам
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс